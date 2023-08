"Nafi Thiam heeft er nog een concurrente bij, maar ze kan zelf het verschil maken op de 200 meter"

Katarina Johnson-Thompson is helemaal terug na blessureleed. Ze won gisteren de zevenkamp op het WK in Boedapest voor de nieuwe chouchou Anna Hall. Nafi Thiam ontbrak door een blessure. Wat heeft zij geleerd? Eline Berings beantwoordt de vraag: "We zijn met 4 toppers voor het podium, maar de beste Nafi maakt zeker kans op een 3e gouden medaille."

In een hoogstaande zevenkamp kaapten Katarina Johnson-Thompson, Anna Hall en Anouk Vetter de medailles weg. "Nafi Thiam weet dat ze er met KJT weer een concurrente bij heeft", legt Eline Berings, ex-atlete en commentator in Boedapest, de meerkamp neer. "KJT is lang weggeweest, maar ze is weer in haar beste doen en ze zal waarschijnlijk nog beter worden." "Anna Hall was duidelijk geblesseerd, maar ze heeft het potentieel om boven de 7.000 punten te geraken." "Nafi wist het wel al, maar nu is het zeker: het wordt heel boeiend in Parijs. Ook Anouk Vetter mag je niet uitsluiten voor het podium." "We zijn dus met 4 toppers voor 3 medailles en één gouden plak. Maar de beste Nafi maakt zeker een kans op een 3e gouden medaille."

Na 2019 is de Britse KJT weer wereldkampioene.

Het niveau lag hoog in Hongarije en de competitie was erg spannend. Is de top dan breder geworden? "Je ziet dat de atletes zich in alle nummers aan elkaar optrekken. Ze leren van elkaar en ze moedigen elkaar aan." "Er is ook enorm veel collegialiteit en dat zie je ook bij andere disciplines. Atletes stimuleren en versterken elkaar. Ook de coaches doen dat." "Zij delen veel meer informatie dan vroeger en zo raakt iedereen op een hoger niveau. Dat zie je ook op dit WK met boeiende wedstrijden en meerdere toppers."

eindstand 1. Katarina Johnson-Thompson (GBr) 6.740 punten 2. Anna Hall (VS) 6.720 punten 3. Anouk Vetter (Ned) 6.501 punten 4. Xenia Krizsan (Hon) 6.479 punten 5. Emma Oosterwegel (Ned) 6.464 punten 6. Noor Vidts 6.450 punten

"Op de 200 meter kan ze nog een gigantisch verschil maken"

Heeft een tweevoudig olympisch kampioene als Nafi Thiam nog werkpunten, zeker nu de concurrentie in haar nek hijgt? Eline Berings: "Haar grootste opportuniteit is sneller worden op de 200 meter. Op de horden heeft ze al getoond dat ze voldoende explosiviteit heeft." "Ze heeft de snelheid, maar haar 200 meter is nog ondermaats. Je kan dat nummer leren door je technische looppatroon te veranderen en door vooral op het laatste stuk te verbeteren." "Als Nafi daar dichter bij haar concurrentes kan blijven, dan wordt het voor de anderen moeilijker om het verschil te maken." Thiam wordt als koningin van de meerkamp ook bedreigd door Anna Hall, nog maar 22 jaar en een loopwonder. Op de afsluitende 800 meter kan de Amerikaanse altijd nog een flinke hap nemen. "Zij weet dat dat haar wapen is. Als het nog om de punten draait, dan heeft zij een mentaal voordeel en kan ze de anderen onder druk zetten." "Maar een zevenkamp is een optelsom. Nafi heeft gewoon één nummer waar ze nog een gigantisch verschil kan maken en voor de rest gaat het om kleinere zaken."

