Noor Vidts sluit zevenkamp af op de 6e plaats, Katarina Johnson-Thompson wint na titanenduel

Op het WK in Boedapest is Noor Vidts 6e geëindigd op een hoogstaande zevenkamp. Onze landgenote rukte in de afsluitende 800 meter nog op van de 8e naar de 6e plaats. De wereldtitel was, net als in 2019, voor Katarina Johnson-Thompson. De Britse had een piepkleine voorsprong op topfavoriete Anna Hall na een zinderende 800 meter. KJT volgt dus Nafi Thiam op.

noor vidts in de zevenkamp uur discipline resultaat punten dag 1 11.35 uur 100m horden 13"33 1.075 ptn (5e) 12.47 uur hoogspringen 1,80m 978 ptn (7e) 19.05 uur kogelstoten 14,40m 821 ptn (5e) 20.30 uur 200m 24"23 959 ptn (7e) dag 2 9.50 uur verspringen 6,35m 959 ptn (2e) 12.00 uur speerwerpen 41m 686 ptn (17e) 18.00 uur 800 meter 2'09"48 972 ptn (4e) TOTAAL: 6.450 ptn (6e)

eindstand 1. Katarina Johnson-Thompson (GBr) 6.740 punten 2. Anna Hall (VS) 6.720 punten 3. Anouk Vetter (Ned) 6.501 punten 4. Xenia Krizsan (Hon) 6.479 punten 5. Emma Oosterwegel (Ned) 6.464 punten 6. Noor Vidts 6.450 punten

Dag 1: Vidts moet vrede nemen met de zesde plaats

Noor Vidts maakte een prima start op de 100 meter horden. Met een seizoensbeste van 13"33 pakte ze de winst in haar reeks. Daarmee bleef ze wel boven haar persoonlijk record van 13"17. Het leverde haar uiteindelijk de 5e plek op na het eerste onderdeel. In het hoogspringen slaagde Vidts er net niet in om haar persoonlijk record van 1,83 meter te evenaren. Op 1,74 meter liep het zelfs bijna mis en had Vidts drie pogingen nodig. Vidts slaagde er in de avondsessie niet in om veel terrein goed te maken. In het kogelstoten leverde ze wel een goed resultaat af (14,40 meter of 3 centimeter van haar persoonlijk record), waardoor ze gedeeld 5e werd.



Maar na een matige 24"23 op de 200 meter zakte ze toch nog een plaatsje. Ze sloot dag 1 af met 3.833 punten, op de 6e plaats. Anna Hall maakte haar favorietenrol waar en ging als leider de tweede dag in.

Dag 2: Vidts zakt weg in het speerwerpen

Noor Vidts deed de medaillehoop op de tweede dag even oplaaien tijdens het verspringen. Met 6,35 meter sprong ze naar de vierde plaats, op amper zeven punten van brons. Katarina Johnson-Thompson zette met 6,54 meter de beste sprong neer en nam de leiding over van Anna Hall. In het speerwerpen raakte Vidts niet verder dan 41 meter. Ze zakte daarmee terug naar de achtste plaats. Anouk Vetter sprong met een monsterworp van 59,57 meter naar de tweede plek. Johnson-Thompson ging door op haar elan met een persoonlijk record van 46,14 meter.



De Britse wereldkampioene van 2019 ging zo als leider de afsluitende 800 meter in. Die eerste plek gaf ze ook niet meer uit handen, al was het een nagelbijter. KJT moest in de hitte tot het gaatje gaan om loopwonder Anna Hall, die sukkelde met kwaaltjes in Boedapest, nog net achter zich te houden. In de eindstand heeft ze een bonus van amper 20 punten op de Amerikaanse. Voor de wereldkampioene is dit de kroon op de terugkeer na veel blessureleed. Anouk Vetter zag sterretjes op de 800 meter, maar wist haar bronzen plak net veilig te stellen. De Nederlandse hield amper 22 punten over op thuisatlete Xenia Krizsan. De vijfde plaats is voor haar landgenote Emma Oosterwegel. Vidts liep een verdienstelijke 800 meter en werd 4e in 2'09"48. Zo ging ze in de eindstand nog van de 8e naar de 6e stek.

Noor Vidts: "6e plaats het hoogst haalbare? Ik denk het wel"

Noor Vidts beet zich vast in het zog van KJT op de 800 meter. "Dat was het plan, alleen ging het net iets te snel. Ik vind het zo moeilijk inschatten", zei ze met haar eeuwige glimlach. "Misschien had ik wat meer plaats moeten laten en had ik zo beter kunnen eindigen, want ik moest het wat bekopen." Vidts had ook een nacht van slechts 5 uurtjes slaap achter de rug. "Net iets te weinig. Gisteren voelde ik al wat keelpijn en vandaag heb ik overleefd. Ik ben wel voluit kunnen gaan, maar het is een beetje ambetant." "Het voelt een beetje als een hele goeie eerste meerkamp van het seizoen, maar helaas was dit het moment waarop het moest gebeuren", legde ze haar 6e plaats neer. "Als ik volgend jaar kan doortrainen, dan kan er veel meer uitkomen. Dit resultaat was goed na afgelopen jaar. Maar ik voel dat ik op alle nummers dat extraatje mis." "Ik denk dat ik zeker tevreden mag zijn na deze voorbereiding. Of de 6e plaats dan het hoogst haalbare was? Ik denk het wel. Ik heb gestreden voor wat ik waard was."