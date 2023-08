Nacer Chadli doet er nog een tweede seizoen bij bij Westerlo

Nacer Chadli had vorig seizoen met 6 goals en 2 assists - maar ook met zijn karrenvracht ervaring - een belangrijk aandeel in het sterke seizoen van Westerlo.



Na afloop van de huurperiode moest Chadli in principe terugkeren naar Turkije, waar hij nog onder contract lag bij Basaksehir. Maar daar had de linksbuiten zelf weinig zin in.



Het duurde een tijdje om het dossier te ontdooien, maar uiteindelijk is Westerlo er toch in geslaagd om Chadli definitief los te weken bij Basaksehir. De 34-jarige ex-international tekende een contract voor één seizoen.