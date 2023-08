Wanneer stopt de leegloop? Bart Nieuwkoop verkast naar Feyenoord en is 9e (!) vertrekker bij Union

Hij kwam in totaal 92 keer in actie bij de Brusselaars, waarin hij goed was voor 8 goals en 11 assists.

Bart Nieuwkoop was twee seizoenen vaste basispion bij Union , zowel onder Felice Mazzu als Karel Geraerts. De rechtsachter werd na de promotie naar eerste klasse in 2021 gehaald om de ploeg verdedigend te versterken.

Feyenoord-trainer Arne Slot ziet in de voormalige jeugdspeler van de Nederlandse kampioen een rechtervleugelverdediger met drive en diepgang die past in zijn manier van spelen.



Hij zal in de Kuip de strijd aan gaan met Marcus Pedersen, de jonge Noor die al even vaste waarde is in de basiself.



Voordat Nieuwkoop naar België vertrok, speelde hij zes jaar voor Feyenoord, waar hij in 2017 kampioen werd. Voor zijn definitieve transfer naar Union, verhuurde de club hem een half seizoen aan Willem II.