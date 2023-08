BEKIJK: Grote slang verstoort cricketwedstrijd in Sri Lanka

Opvallende beelden gisteren tijdens een cricketwedstrijd in Sri Lanka. Een grote slang zorgde voor een onderbreking van een Premier League-match. Cricket is populair in het Aziatische land. Het zou gaan om een ongevaarlijke rattenslang, die plots over het veld gleed. Spelers en refs probeerden het dier weg te drijven. De natuurbescherming moest het reptiel komen ophalen om naar zijn natuurlijke habitat te brengen.