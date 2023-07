Jonge Julie De Wilde sprint naar de 7e plaats: "Er zat niet meer in"

Met een 7e plaats evenaarde Julie De Wilde haar beste resultaat ooit in de Tour de France Femmes. "Er zat niet meer in, denk ik."

"Ik had gedacht dat ze de vluchters vlot zouden terugpakken, omdat een paar ploegen voor de sprint reden."

In de sprint moest De Wilde wat improviseren. "Ik zat perfect in het wiel van Marianne (Vos), maar haar treintje kwam te vroeg, waardoor zij inhield. Daardoor was het wachten, want het was nog."

"Ik heb wat gegokt, maar uiteindelijk kon ik toch nog meesprinten. Ik ben wel tevreden."