Oostenrijks international Stefan Lainer wordt behandeld voor lymfeklierkanker

De hemel is even op het hoofd van Stefan Lainer gevallen. Bij de rechtsachter is lymfeklierkanker gevonden. "De kanker is heel erg vroeg vastgesteld en is perfect behandelbaar met medicatie", laat zijn club Mönchengladbach weten in een statement.

"De kans dat hij volledig zal herstellen is uiterst groot. Een normaal leven, inclusief topsport, is dus nog altijd mogelijk."

De 30-jarige Lainer speelt al sinds 2019 voor Mönchengladbach. Hij kwam ook 38 keer uit voor de Oostenrijkse nationale ploeg, onder meer op het EK in 2021. In de EK-voorrondematch tegen de Rode Duivels, in juni, was Lainer er wel niet bij.