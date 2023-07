Bashir Abdi loopt de marathon van Chicago, tegen de op een na snelste loper

Chicago is een van de 6 majors in de marathon (naast Tokio, Boston, Londen, Berlijn en New York).

Bashir Abdi wordt op zondag 8 oktober een van de lopers aan de start zullen in Grant Park. Voor de Europese recordhouder (2u03'36") wordt het zijn tweede marathon dit jaar. In april won hij de marathon van Rotterdam.

Diezelfde maand liep de Keniaan Kelvin Kiptum in Londen de op een na snelste marathon in de geschiedenis. Met 2u01'25" strandde hij op slechts 16 seconden van het wereldrecord van Eliud Kipchoge (2u01"09").

Kiptum doet ook mee in Chicago, net als zijn landgenoot Benson Kipruto.

Voor Abdi naar de Verenigde Staten afreist, houdt hij halt in Brussel voor de Memorial Van Damme. Abdi valt er het Belgisch en het Europees record op de 10.000 meter aan.