Lewis Hamilton verovert eerste pole in bijna 2 jaar en doorbreekt zo de reeks van Max Verstappen

Lewis Hamilton had sinds december 2021, in Saudi-Arabië, geen kwalificaties in de Formule 1 meer gewonnen. Het leek voor de Brit dan ook bij 103 polepositions te blijven, een record.



Maar die 104e is er dan toch gekomen, niet toevallig in Hongarije, waar de 38-jarige Brit nu al 9 keer vanaf de eerste plaats mag vertrekken. Ook dat is een record.



Max Verstappen zag het ongetwijfeld wat tandenknarsend aan, want de Nederlander leek op weg naar een 6e pole op een rij.



Dat was dus buiten de Mercedes van Hamilton gerekend. In zijn allerlaatste poging om de snelste tijd van de dag neer te zetten, ging de zevenvoudige wereldkampioen met 3 duizendsten onder de tijd van Verstappen: 1'16"609.

Achter Hamilton en Verstappen vinden we de twee McLarens, met Lando Norris iets sneller dan Oscar Piastri. Ferrari maakte weer geen al te beste beurt. Charles Leclerc reed maar de 6e tijd, Carlos Sainz haalde zelfs Q1 niet.