Meesterknecht Dries Devenyns hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak

Dries Devenyns, momenteel aan de slag in de Ronde van Frankrijk waar hij de oudste deelnemer is, won onder meer de Ronde van Bretagne (2006), de Baloise Belgium Tour (2016), de Ronde van Wallonië (2016), de Grand Prix Cycliste la Marseillaise (2016) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (2020).

"Ik ben maar een paar keer als eerste over de finishlijn gekomen, met mijn handen in de lucht. Vooral heb ik gewerkt voor anderen en ik heb enkele van 's werelds beste wielrenners geholpen. Hen de grootste wedstrijden in de sport zien winnen en deel uitmaken van de prestaties van het team, was een droom die uitkwam", zegt Devenyns.

"Ik reed voor enkele mooie teams, maar mijn tijd bij IAM Cycling en vooral de vele jaren bij het bekende Soudal-Quick Step waren onvergetelijk. Het is een schitterend avontuur geweest."