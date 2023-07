Dstny-CEO verklaart uitdagingen van sponsoring: ""Wie is Dstny?" wordt "Wat doet Dstny?""

Sinds dit seizoen is Dstny medesponsor van de traditionele Lotto-ploeg. Het communicatiebedrijf wordt geleid door wielerliefhebber Daan De Wever, die in Vive le Vélo kwam uitleggen wat de uitdagingen van sponsors in de wielerwereld zijn.

Dstny is al enkele jaren een snel groeiend bedrijf, actief in landen waar wielrennen heel populair is.

Toen bekend gemaakt werd dat Lotto op zoek ging naar een opvolger voor Soudal, kreeg De Wever al snel de vraag van zijn omgeving waarom hij niet in het project stapte.

"Je eerste reactie is "no way", maar later begin je toch na te denken. Toen ik de financieel directeur belde met de vraag om eens naar de wielersport te kijken, vond hij het een fantastisch idee", aldus De Wever.

En zo was Lotto - Dstny geboren.