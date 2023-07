Jan Bakelants vol bewondering over uitgekiende voedingsstrategie bij Jumbo-Visma: "Een droom voor elke renner"

In het wielrennen wordt de zoektocht naar marginal gains steeds belangrijker. Zo speelt ook de juiste voeding een crucial rol in de weg naar succes. "Niemand twijfelt nog aan de toegevoegde waarde van de wetenschappelijke benadering", vertelde oud-wielrenner Jan Bakelants gisteren in Vive le vélo.

Wie aan wetenschap en koers denkt, komt al snel uit bij Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie wierp zich ondertussen ook qua voeding op tot pionier in de wielersport. Zo ontwikkelde het team zelfs een eigen voedingsapp, Foodcoach. "Op vlak van voeding is alles de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Jumbo-Visma was daarin de eerste en die voorsprong proberen we nu te behouden", verklaarde Ien Vitse, diëtiste en chef-kok bij de ploeg van Wout van Aert.



"Het is natuurlijk een droom voor elke renner in zo'n ploeg terecht te komen. Zij zijn daar zo wetenschappelijk mee bezig", gaf Bakelants vol bewondering toe.

"Bij Jumbo-Visma staat de smaak nog steeds centraal"

Volgens Jan Bakelants ligt het succes van Jumbo-Visma ook deels bij de accurate manier waarop het team het energieverbruik in rust berekent bij elke renner.



"Op die manier wordt die info ook correct meegenomen in de berekening van het algemene algoritme", lichtte de analist toe.



"Al blijft het natuurlijk een berekening en is het niet zwart-wit", voegde Vitse toe. Als een renner zegt dat hij nog honger heeft na zijn afgewogen maaltijd moet je die feedback ook wel meenemen."



"Bij Jumbo-Visma beseffen we ook dat de smaak nog steeds centraal moet staan. Veel ploegen hebben een aparte diëtist(e) en chef-kok en dan kan de communicatie wel eens fout lopen. Aangezien ik beide ben, kan ik alles laten samenkomen."



Jan Bakelants, Ien Vitse en Johan Museeuw zaten gisteren aan tafel bij Karl.

"Renners die van een andere ploeg komen, worden meteen uitgehoord"

"Vaak is er inderdaad een andere chef-kok die zich wil bewijzen en dan toch nog wat extra boter gebruikt omdat dat gewoon lekkerder is. Dan ontspoort natuurlijk heel de trein en berekening", gaf Bakelants aan.



"Bij Jumbo-Visma hebben ze ook hun rekrutering daar heel goed op afgestemd. Men vraagt aan nieuwe renners meteen of ze zouden afknappen op hun manier van werken. Ze beseffen namelijk ook dat 1 dissidente stem voor twijfel aan de filosofie kan zorgen."

Omdat voeding tegenwoordig een belangrijke rol speelt in de koers, proberen ploegen ook zo snel mogelijk bij te leren. "Er wordt heel vaak over de haag gekeken", legde Bakelants uit.



"Renners die van een andere ploeg komen, worden meteen uitgehoord. Hoe het er bij hun vorige ploeg aan toe ging en waar er progressie gemaakt kan worden."



"Het grote voordeel voor de renners is dat alles nu voor hen wordt gedaan. Zij moeten gewoon hun maaltijd opscheppen volgens de berekeningen en er dan op vertrouwen dat dat de hoeveelheid is wat hun lichaam nodig heeft", sloot Vitse af.

Ook de doorsnee wielertoerist kreeg van Ien Vitse twee belangrijke voedingstips mee.



"Zorg eerst dat de basis goed zit en daarmee bedoel ik de voedingsdriehoek die je in het eerste leerjaar al leert. Daarnaast hoef je zeker niet bang te zijn van koolhydraten bij het sporten."