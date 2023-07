BEKIJK: Cosnefroy gaat volledig los tussen feestende fans tijdens Tour-etappe

De boog kan niet altijd gespannen staan. Zelfs niet in de Tour, zo blijkt. Benoit Cosnefroy kwam op een beklimming in de 14e etappe een feestende bende fans tegen en stopte doodleuk om mee te feesten. "Het lijkt wel Rock Werchter", klinkt het in Vive le Vélo. Bekijk hier de beelden.