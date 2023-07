U20 Belgian Lions hunkeren naar eremetaal: "Op EK gegroeid als team, nu willen we medaille"

Ietwat onverhoopt, maar zeker niet onverdiend spelen de jonge Belgian Lions zaterdag de halve finales op het EK U20. "We hebben tegen Litouwen al iets fantastisch gedaan en dat willen we nog eens doen. Misschien kunnen we nog 2 kersen op de taart zetten", is assistent-bondscoach Tom Van den Bosch hoopvol bij Sporza.

Een onwaarschijnlijke straffe remonte was het van de U20 Lions, donderdag in de kwartfinales van het EK. Bij de rust stonden de jonge leeuwen 17 punten in het krijt tegen het sterke Litouwen, niemand gaf nog een stuiver voor de Belgische kansen. "In de kleedkamer hingen de kopjes naar beneden", beschrijft Tom Van den Bosch de sfeer tijdens de rust. "We hebben gezegd om te blijven vechten, punt voor punt. Het team is erin blijven geloven en iedereen heeft zich erachter gezet, ook de bank en de supporters in de zaal." En terwijl België de kloof mondjesmaat dichtte, groeide de twijfel bij Litouwen zienderogen. "Zij begonnen te missen en wij kregen makkelijke scores op de fastbreak. Dat gaf zuurstof om door te zetten. Het groepsgevoel en de wil om te winnen, kwamen boven. En dan doe je iets onwezenlijks tegen een van de beste ploegen op dit toernooi."

En zo staan de Belgian Lions bij de laatste 4 van het EK U20. Nochtans waren de Belgen niet met grote verwachtingen afgezakt naar Griekenland. "In de A-divisie blijven, was ons doel. Een heel Belgische ambitie", glimlacht Van den Bosch. "Het was in de aanloop naar dit toernooi wat zoeken door enkele afzeggingen. In de voorbereiding zijn we heel hard bezig geweest met het teambelang te benadrukken en op dit EK zijn we echt gegroeid als ploeg." Het kantelpunt was de nederlaag in de poulefase tegen Turkije en de reactie tegen Israël. "De speech van coach Steve Ibens is toen ingeslagen als een bom. Ik denk dat we vanaf dat moment echt een ploeg geworden zijn. Iedereen heeft zijn rol geaccepteerd. We zijn nu een hecht blok. Nu is het ons doel om door te zetten voor een medaille."

Tom Van den Bosch is op dit EK een van de assistenten van bondscoach Steve Ibens.

"Misschien kunnen we nog 2 kersen op de taart zetten"

In de halve finales treffen de U20 Lions zaterdag Israël, een team dat de Belgen al versloegen in de poulefase. "Maar Israël klopte vervolgens wel regerend kampioen Spanje. Alles ligt zo hard bij elkaar dit toernooi. Iedereen kan van iedereen winnen", weet Tom Van den Bosch. "Het wordt zaterdag een heel andere match. Israël is een zeer trots land en zal er alles aan doen om ons te kloppen. Met Daniel Wolf hebben ze ook een uitzonderlijk talent onder de ring. Dat wordt een fantastische speler." "Maar er zijn gaten. Israël is niet onverslaanbaar. Ze gaan ons niet zomaar wegblazen. We werken nu heel hard aan onze voorbereiding op die halve finale. We hebben tegen Litouwen al iets fantastisch gedaan en dat willen we nog eens doen. Misschien kunnen we nog 2 kersen op de taart zetten."

Enkele jonge Lions hebben het voorbije seizoen voluit hun kans gekregen in de BNXT League. Hoe belangrijk is hun ervaring in de eindfase van zo'n groot toernooi? "Ontzettend belangrijk", benadrukt Van den Bosch. "Belgische clubs moeten durven te investeren in de jeugd, maar de jongeren moeten ook geduldig zijn en niet verwachten dat de kansen zomaar zullen komen", lanceert hij een oproep. "Jonge gasten moeten hard werken, nederig zijn en er alles voor overhebben. En de clubs moeten kansen voorleggen die de jeugd kan grijpen. Die balans moet er zijn. Dan is de sleutel voor België om te groeien als basketballand. We moeten blijven investeren en toekomstgericht denken op lange termijn."

De jonge Lions zullen zaterdag opnieuw deze Daniel Wolf moeten intomen.

"Thijs De Ridder is echt een uitzonderlijk talent"

Nooit eerder speelde België een halve finale op een EK U20 bij de mannen. Betekent deze uitschieter dat de toekomst van de Belgian Lions ook rooskleurig oogt? "Het belangrijkste is om bij de jeugd in die A-divisie te spelen. Veel jongens die in het verleden op dat niveau gespeeld hebben, zijn ook Belgian Lion geworden. Denk maar aan Ismael Bako, Hans Vanwijn of Manu Lecomte." "Onze jeugdbasketbal is nog vaak te soft, gebaseerd op winnen. In de A-divisie speel je keihard basketbal. Daarom is het voor onze jeugd ook zo belangrijk om op dit niveau actief te zijn."

Elke match zijn er wel unsung heroes. We doen het echt als team. Tom Van den Bosch