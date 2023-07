Jonge Belgian Lions pakken uit met straffe remonte tegen Litouwen en staan in halve finales van EK U20

Een waanzinnig derde kwart gaf de jonge Belgian Lions opnieuw hoop.

De U20 had het tegen een Litouwen in vorm – dat 4 overtuigende zeges op rij boekte in het toernooi – erg moeilijk in de eerste helft. Fysiek aanwezig en slim spel. De ingrediënten die het de Belgen erg moeilijk maakten.

Dankzij een 10-0-tussenspurt in het 2e quarter stond er bij de rust al een verschil van 17 punten op het scorebord. Dat zorgde voor kopzorgen bij de Belgian Lions.

Zij moesten op zoek naar een straffe ommekeer.

