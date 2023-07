VIDEO: Briljante Thijs De Ridder gidst U20 Belgian Lions met monsterdunk naar EK-kwartfinales

Thijs De Ridder is bezig aan een ijzersterk EK, waar hij zowel topschutter als beste rebounder is. Ook Estland was woensdag in de 1/8e finales de speelbal van de indrukwekkende forward.

De Ridder was goed voor 30 punten, 12 rebounds en 3 assists. Met een 14 op 14 was hij ook foutloos vanaf de vrijworplijn. In het 3e quarter zorgde hij bovendien voor het hoogtepunt van de match met een fenomenale dunk die Estland helemaal de adem afsneed.

België staat na een 80-65-zege zo in de kwartfinales van het EK U20. Daarin nemen de jonge Lions het donderdag op tegen het sterke Litouwen. De Litouwers wonnen tot nog toe al hun matchen op dit toernooi, met een gemiddeld verschil van meer dan 15 punten.