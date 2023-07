Miljoenenploeg Ineos verdwijnt steeds meer in schaduw van nieuwe toppers: "Komen er niet aan te pas"

Eén zwaluw maakt de lente niet. De Ineos Grenadiers mochten vandaag dan wel winst in de 13e etappe van de Tour vieren, toch hebben ze weer weinig in de pap te brokken in de absolute top van het klassement. Het Ineos van weleer lijkt serieus zoek. "Ze zitten ver van de kanshebbers om te winnen", ziet G-wielrenner Louis Clincke in Vive le Vélo.

Jarenlang domineerden ze de Tour onder de naam "Team Sky", vandaag zijn ze nog slechts een schim van wat ze ooit waren. De Ineos Grenadiers hollen in het moderne wielrennen steeds vaker achter de feiten aan. Geld is er nochtans nog voldoende. Dankzij Ineos-eigenaar Jim Ratcliffe is de Britse brigade de rijkste ploeg van het peloton. In de breedte oogt de selectie van de Grenadiers dan ook fenomenaal, maar kleppers als een Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Van Aert of Van der Poel vind je er niet. Wat loopt er dan precies verkeerd?

Vandaag was mooi, maar voor de rest komen ze er niet aan te pas. Louis Clincke

"Het lijkt mij een combinatie van zaken", vertelt Jolien D'Hoore. "Zo hebben ze bijvoorbeeld wel pech gehad met de lange revalidatie van Bernal." Vandaag pakte Ineos met Kwiatkowski wel zijn eerste zege in deze Tour. "Maar of dat genoeg is voor zo'n grote ploeg? Voor mij niet", stelt Clincke. "Het is altijd zo'n sterke ploeg geweest. Vandaag was dan wel mooi, maar voor de rest komen ze er niet meer aan te pas." Momenteel staan, misschien wat onverwachts, wel 2 Ineos-renners in de top 10 van het algemene klassement. "Het is dan nog Pidcock die verrassend goed meegaat bergop", gaat Clincke verder. "Maar ze zitten ver van de kanshebbers om te winnen."

Bij Ineos hebben ze hun vizier gericht op Evenepoel en Ayuso.

Jong geweld

Pidcock rijdt inderdaad een sterke Tour dit jaar, maar veel mensen twijfelen eraan of hij Pogacar en Vingegaard ooit echt het vuur aan de schenen kan leggen. Grof geld boven halen voor een nieuwe wereldtopper dan maar? "Het kransje potentiële grote rondewinnaars is beperkt", werpt Karl Vannieuwkerke op. "Volgens mij zijn er 2, maar die zijn allebei niet aanwezig in deze Tour. "Ik denk aan Evenepoel en Ayuso. Als grote ploeg moet je toch achter een van die talenten aan? Je hebt geen keuze. Begrijpen we ze dan dat ze alle registers opentrekken om Evenepoel los te weken bij Soudal-Quick Step?"

Ineos bouwt misschien wel aan de toekomst. Jolien D'Hoore