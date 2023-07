FIFA betaalt Belgische clubs 5 miljoen voor WK-spelers: Club Brugge slokop met 1,3 miljoen euro

Clubs hoeven hun spelers niet gratis naar het WK te zien vertrekken. Organisator FIFA betaalt miljoenen euro's in het kader van zijn FIFA Club Benefits-programma.



Voor het bijzondere WK in Qatar – want in de winter – moesten 440 clubs uit 51 landen in totaal 837 spelers een maand missen. De FIFA compenseert de benadeelde clubs.



Die krijgen een dagelijks bedrag van 10.950 dollar (9.823 euro) per speler, ongeacht het aantal minuten dat die speler maakte op het WK. Het totale bedrag per speler wordt verdeeld over de club(s) waarvoor de speler speelde in de 2 jaar voorafgaand aan het WK.