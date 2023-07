Geen klikpedalen en schakelen op de buis: Open WK toont populariteit retrokoers: "Het is cult"

Wat is een retrokoers?

Wim Arras (organisator): "Retrokoers is echt cult"

Lokale (ex)-sprintbom Wim Arras is organisator van het eerste Open WK retrokoers in Kessel. Hij kroop zaterdagavond, nadat hij nog tot in de vroege uurtjes zelf het volksfeest van muziek had voorzien, als een tevreden man in zijn bed. "Het is het 67e Kampioenschap van Kessel, maar het eerste Open WK. Vroeger heette de koers de Zottekeskoers. Hier is van alles gebeurd: een plat stuur, een groot wiel van voor, vierkante wielen, noem maar op", lacht de organisator. "Drie jaar geleden zijn we begonnen met de retrokoers. Het café is 5 jaar dicht geweest. In die periode was er geen koers. De nieuwe eigenaar van Café Toreven heeft de koers nieuw leven ingeblazen. Nu willen we er een jaarlijks volksfeest van maken en onze veloclub op de kaart zetten."

Retrokoers is echt cult. De mensen die hier zijn willen retro zijn in hart en nieren.

Een open WK

"Dat wil zeggen dat geen enkele deelnemer een licentie mag hebben. Alle renners moeten voldoen aan de regels van een retrokoers (zie bovenaan). We controleren de fietsen van de deelnemers wel, maar dat is eigenlijk niet nodig." "Alle renners die hier aan de start staan, zijn trots op hun retrofiets. Die mensen willen echt retro zijn. Het is echt cult. Retrokoersen komt heel erg op. Elke week is er ergens in het land een retrokoers. "

De kampioenen van 2023

Eregast Herman Frison: "Een Colnago zou ik in mijn woonkamer hangen"

Er liep ook wat bekend volk rond in Kessel. Eregasten Herman Frison en Wilfried Nelissen gaven het startschot.



"Wim Arras is een hele goede vriend van mij. We hebben samen het WK bij de militairen gereden. Ik ben hem eerder dit jaar tegengekomen op een feest van oud-renners. Daar heeft hij me gevraagd of ik het startschot wilde geven op zijn koers. En daar heb ik geen moment over getwijfeld." vertelt Frison.



De retrofietsen zijn pure nostalgie voor Frison: "Ik ben begonnen met een Bertin-fiets, die kent niemand nog. Die fietsen worden nu niet meer gemaakt."



"Vroeger was mijn droom een Colnago. Dat is altijd mijn lievelingsfiets gebleven. Als ik één fiets in mijn woonkamer moet hangen, zou het een Colnago zijn", besluit de voormalige ploegleider van Lotto-Dstny.