Van euforie naar frustratie: jaar na eerste F1-zege smacht Carlos Sainz naar podium

Met 82 punten doet hij wel beter dan de 72 van ploegmaat Charles Leclerc , maar de Monegask blonk dit seizoen wel al twee keer op het podium: 3e in Bakoe en 2e in Oostenrijk.

Dit seizoen zou de Spanjaard al blij zijn met een podiumplaats, want zelfs dat lukte nog niet voor de Ferrari-rijder in 2023. In 9 races eindigde hij wel al zeven keer in de top 6, maar de top 3 blijft steevast buiten bereik.

Hij had er 150 races op moeten wachten, maar Carlos Sainz kon vorig jaar op Silverstone eindelijk zijn eerste overwinning pakken in de Formule 1 na een spectaculaire race.

Vooral na de race in Oostenrijk bleef Sainz gefrustreerd achter. Na een derde plek in de sprintrace was de Spanjaard hoopvol dat hij ook op zondag eens het podium kon halen, maar hij viel er weer net naast.

"Ik vind het moeilijk om iets positiefs te zien in mijn einduitslag", sakkerde hij vorige week nog, nadat de wedstrijdleiding hem had teruggezet naar de 6e plek. "Ik ben gewoon gefrustreerd."

"Het zijn nu al een paar races waarin ik veel snelheid heb in de auto. Ik wilde dat ik het nog wat meer kon benutten, want ik ben erg snel dit jaar."

Met een reeks updates heeft Ferrari de kloof met Aston Martin én Mercedes verkleind, maar het circuit van Silverstone wordt een nieuwe test. Snelle bochten waren tot nu toe een pijnpunt en laat er daar nu net veel van zijn in Groot-Brittannië.

"Het was in Oostenrijk al veel beter dan in Spanje, maar we zijn nog niet op het niveau van Red Bull", gaf Sainz toe. "Zelfs McLaren was sneller dan wij in snelle bochten, maar we waren in iedereen geval niet laatste. We boeken progressie."

Toch beseft ook Sainz dat een tweede overwinning op Silverstone onrealistisch is met de suprematie van Max Verstappen en Red Bull.

"Red Bull is nog steeds de favoriet, maar wij zouden wel eens goed kunnen presteren", klonk Sainz hoopvol.

Aan 150 races zonder overwinning wil de Spanjaard duidelijk niet meer denken.