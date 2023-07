GP van Spa-Francorchamps staat ook in 2024 op Formule 1-kalender: "Zullen publiek complete ervaring bieden"

De GP van Bahrein schiet het F1-seizoen tussen 29 februari en 2 maart op gang, waarna de manche in Saudi-Arabië (7-9 maart) volgt. Opvallend: deze twee GP's zijn voorzien op zaterdag (en niet zoals gebruikelijk op zondag) om rekening te houden met de ramadan in beide landen.

Het lot van de GP van België is al een aantal jaar onzeker, omdat de F1 alsmaar meer zijn tenten opslaat op exotischere en vooral lucratievere bestemmingen. Maar alvast in de zomer van 2024 zijn de F1-bolides weer te bewonderen op het mythische circuit in de Ardennen. De GP staat tussen 26 en 28 juli op de agenda.

Het huidige seizoen is nog volop aan de gang, maar de Formule 1 heeft woensdag zijn kalender voorgesteld voor 2024. De Grote Prijs van België op het Circuit van Spa-Francorchamps is als veertiende manche voorzien tussen 26 en 28 juli.

Deze verlenging bewijst dat Spa in staat is om te evolueren in lijn met de nieuwe verwachtingen van de Formule 1 en haar fans.

Het heuglijke nieuws voor de organisatie komt er na meerdere onderhandelingsronden met de Formule 1. Het Belgische circuit is legendarisch, maar vooral naast de baan moest werk gemaakt worden van een modernere omkadering en betere fanbeleving.

Die belofte kon worden ingelost. Dus is het bestuur opgetogen met het verlengd verblijf op de kalender.

"Ik ben blij met het vertrouwen dat de Formule 1 in ons heeft getoond", reageert Melchior Wathelet, voorzitter van de Spa Grand Prix. "Een volgende bladzijde in de Formule 1 zal worden geschreven in 2024, tot grote vreugde van de fans."

Ook CEO Vanessa Maes is tevreden: "Met de ondertekening van dit contract laat Spa Grand Prix zien dat het in staat is om te evolueren in lijn met de nieuwe verwachtingen van de Formule 1 en haar fans."

"Sport en spektakel maken meer dan ooit deel uit van ons DNA en we zullen het publiek een complete ervaring blijven bieden, zowel op als naast het circuit."