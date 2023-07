Bekijk: Toto Wolff zet klagende Hamilton op zijn plaats, Max Verstappen eist en krijgt extra pitstop

Lando Norris was een van de positieve verrassingen in Oostenrijk, dankzij de updates op zijn McLaren. Hij werd door de fans zelfs beloond met "Driver of the Day".

"Oh, dat is lief. Dat is wellicht omdat er hier zo veel "Papaya-fans" zijn", knipoogde Norris naar alle in het oranje uitgedoste fans van Verstappen. Papaya is de kleur van de McLaren.