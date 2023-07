BMW wint 24 uur van Spa-Francorchamps, Laurens Vanthoor valt net naast podium

De 24 Uur van Spa-Francorchamps is altijd een uithoudingsrace waar naar uitgekeken wordt, maar dit weekend was het toch een race met een zwart randje. De dood van de 18-jarige Nederlander Dilano van 't Hoff in een race in het voorprogramma wierp een schaduw over het raceweekend.

De uithoudingsrace kende een spannende ontknoping. De BMW van de Oostenrijker Philipp Eng, de Duitser Marco Wittmann en de Brit Nicholas Yelloly hadden amper 11 seconden voorsprong bij de finish. Voor BMW is het de 25e eindzege in Spa.

De tweede plaats ging naar de Mercedes van de Italiaan Raffaele Marciello, de Rus Timoer Bogoeslavskiy en de Fransman Jules Gounon. De Audi van de Duitser Luca Engstler, de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde en de Deen Nicki Thiim verzekerde zich van de laatste podiumplaats, op twaalf seconden.

Laurens Vanthoor werd de eerste Belg op de vierde plaats. Hij miste in zijn Porsche met minder dan een seconde de derde plaats. Vanthoor had de Fransen Kévin Estre en Julien Andlauer als teamgenoten. Het trio sukkelde in de laatste uren met schade achteraan hun wagen.

Maxime Martin eindigde op de zesde plaats. Hij deelde zijn BMX M4 N.46 van het WRT-team met de Italiaanse motorsportlegende Valentino Rossi en de Braziliaan Augusto Farfus.