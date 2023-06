Trieste avond op EK beloften: Duitse spelers racistisch bejegend, Italië woest om niet-toegekende goal

Moukouko en Ngankam racistisch bejegend

Trieste taferelen na de openingswedstrijd van Duitsland op het EK.

Door penaltymissers van Yousouffa Moukouko en Jessic Ngankam geraakte de toernooifavoriet niet voorbij Israël. Voor het onfortuinlijke duo moest het ergste evenwel na de match nog komen.

Op Instagram en Twitter regende het namelijk racistische berichten.

"Als we winnen, zijn we Duitsers. Verliezen we, dan zijn we zwarten en apen", zuchtte Moukoko achteraf.

"Ik voel me slecht voor Jessic, hij is erg verdrietig en teleurgesteld. Ik heb geprobeerd om hem op te vrolijken. We zijn allemaal hetzelfde en bloeden hetzelfde. Wat betekent dit allemaal? De tijd is gekomen om hier iets aan te doen. Het is genoeg! We moeten tegen deze mensen vechten, tegen deze idioten."

De Duitse voetbalbond kwam met een statement waarin het de berichten streng veroordeelde.