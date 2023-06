NBA-ster LeBron James zwaait met Franse tricolore om 100e Le Mans op gang te vlaggen

"Pilotes, demarrez vos moteurs!"



Om klokslag 16 uur sprak LeBron James deze woorden uit, terwijl hij met een imposante Franse vlag wapperde als teken dat de 100e editie van de 24 uur van Le Mans mocht beginnen.



Het was geen toeval dat de organisatoren van deze mythische uithoudingsrace een Amerikaanse (basketbal)ster kozen om de start te verzorgen.



De 24 uur van Le Mans lonken immers steeds meer naar de Amerikaanse autosportfans. De deelname van Nascar-legende Jimmie Johnson is extra brandstof om de race ook in de VS aan populariteit te doen winnen.

Johnson vormt samen met voormalig F1-wereldkampioen Jenson Button en ex-Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller een speciaal Nascar-team dit jaar.



Johnson, Rockenfeller en Button nemen het de komende uren op tegen 8 Belgen, waarvan met Laurens Vanthoor eentje in de koninginnenklasse van de hypercars.