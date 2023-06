Golfers reageren op "vrede" in de golfwereld: "Ik voel me verraden"

Het nieuws dat de "open oorlog" in golf voorbij is nu de PGA Tour en concurrent LIV Tour gaan samenwerken heeft voor een schok veroorzaakt bij de golfers. "Jullie moeten zich schamen en jullie hebben veel uit te leggen."

De hele sportwereld verslikte zich wellicht even in zijn koffie of thee gisteren toen de Amerikaanse PGA Tour, de Europese DP World Tour en de Saudische LIV Tour aankondigden dat ze de strijdbijl hadden begraven en in de toekomst samen 1 commerciële entiteit zouden worden. Phil Mickelson, een van de meest uitgesproken LIV-aanhangers van het eerste uur, was er natuurlijk als de kippen bij om te reageren. "Een fantastische dag vandaag", schreef hij op Twitter. Bryson DeChambeau, een van de andere grote namen die overstapte naar LIV Golf, kon zich iets meer inleven in zijn collega's van de PGA Tour. "Ik voel mee met hen, want zij kregen iets te horen en het tegenovergestelde is gebeurd." "Het stinkt een beetje dat zij hier niet noodzakelijk iets bij gewonnen hebben. Hopelijk vinden zij een manier om op dezelfde manier gewaardeerd te worden als wij bij LIV."

Spelers zijn "not amused", wachten op reactie van Woods en McIlroy

Het is vooral wachten op reacties van spelers zoals Tiger Woods en Rory McIlroy. Die hebben zich opgeworpen als tegenstanders van LIV en redders van de PGA Tour en waren net als bijna iedereen niet op de hoogte van de nieuwe plannen. De schokgolf zal dus nog lang nazinderen en Jay Monahan, de baas bij de PGA Tour en ook de toekomstige baas van "het nieuwe golf", heeft zich op een meeting met spelers in de aanloop naar de Canadian Open al moeten verantwoorden. "Ik heb proberen uit te leggen dat deze beslissing het beste is voor alle leden van de PGA Tour. Het geeft ons de controle en staat ons toe om - met een partner als PIF (het Saudische investeringsfonds) - productief te zijn in de toekomst. We zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking beter was dan vechten tegen elkaar."

Ik voel me verraden en zal niemand binnen de PGA Tour kunnen vertrouwen voor een heel lange tijd. PGA Tour-speler Wesley Bryan