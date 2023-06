BEKIJK: Alderweireld laat tranen de vrije loop tijdens "You'll never walk alone"

"Het was emotioneel om toe te komen op de Grote Markt", vertelde Alderweireld aan ATV. "Ik ben enorm vereerd om hier te staan."

"Deze plek is speciaal voor mij. Ik ben dicht bij de kathedraal getrouwd, mijn kinderen zijn er gedoopt. Om dan alle mensen te zien staan als je iets speciaals hebt verwezenlijkt, is heel bijzonder."

"Dit is meer dan een sprookje. Ik had het nooit durven te dromen op deze manier. Ik heb er totaal geen woorden voor en ik word ook steeds emotioneler. Het is een grote droom die uitkomt."

Over de toekomst wou Alderweireld nog niet te veel denken. "Dit is een grote stap vooruit. We hebben getoond dat we kampioen kunnen worden. Ik wil er nu eerst van genieten."