Internationale media keken met open mond naar titel Antwerp: "Een absoluut gekkenhuis"

De knal van Toby Alderweireld was tot ver buiten onze landsgrenzen te horen. Ook in de buitenlandse sportkranten stond te lezen hoe hij Antwerp naar de titel schoot op een doldwaze slotspeeldag. Over één ding waren ze het in elk land eens: de ontknoping op onze velden gisteren was krankzinnig.

Journée de folie

L'Équipe, dé sportkrant van Frankrijk, had het over een "scénario fou" en een "dernière journée de folie". Een absoluut gekkenhuis dus. "De laatste 10 minuten van de Belgische competitie waren werkelijk adembenemend, net als het hele seizoen", gaan onze zuiderburen voort.



De gekste Belgische competitie ooit. Marca

De kleine Japanner

Ook in Engeland ging onze titelstrijd viraal. BBC legde de focus op ex-Tottenham-speler Toby Alderweireld en sprak van "a dramatic end to the season".

En wie had gedacht dat nobele onbekende Shion Homma, de kleine Japanner van Club Brugge, er vandaag in de spotlights zou staan? Zijn goal hield Union en Brighton-eigenaar Tony Bloom van de titel.

Absoluut surrealistisch

Naar Spanje dan. Daar kopte Marca "La liga belga más loca", de gekste Belgische competitie ooit, dus. Om vlak daarna de inleiding te starten met de woorden "Antwerp is terug".

Ook in het zuiden van Europa zijn ze duidelijk compleet verbaasd over de ontknoping van ons seizoen. "De Vlaamse ploeg zegevierde in een absoluut surrealistische Belgische competitiefinale", valt iets verder in het artikel van Marca te lezen.

De onvermoede sprintkwaliteiten van Van Bommel kwamen naar boven. Süddeutsche Zeitung

Fino alla fine

Zelfs in de oudste sportkrant ter wereld is er een plekje voor onze titelstrijd. La Gazzetta dello Sport heeft het (hoe kan het ook anders) op de typisch Italiaanse manier over sensatie en spanning. "Emozioni fino alla fine" valt onder meer te lezen. Emoties tot het uiterste einde. Misschien ook wel een kwinkslag naar recordkampioen Juventus. De Oude Dame gebruikt "fino alla fine" als leuze. Maar ook in Italië gaat de aandacht vooral naar Toby Alderweireld, die "met een sensationele goal de titel nog stal van revelatie Union en Genk".

Jubellauf