Charleroi en Limburg plaatsen zich voor BNXT-playoffs, 5e titel voor Leiden in Nederland

ZZ Leiden heeft maandag voor de vijfde keer het Nederlands kampioenschap basketbal gewonnen.

In de vijfde en beslissende wedstrijd van de nationale play-offs was het met 82-81 net iets sterker dan Donar Groningen. Leiden won vorig jaar de eerste editie van de BNXT League door in de finale Groningen te verslaan.

In de play-offs van de BNXT league komt Leiden net als Belgisch kampioen Oostende in de halve finales in actie. Groningen en Antwerp beginnen eraan in de kwartfinales.