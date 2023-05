Ruud van Nistelrooij houdt het na 1 jaar voor bekeken als PSV-coach: "Te weinig draagvlak"

De voormalige topspits – 35 goals in 70 interlands en 62 doelpunten in 67 competitiewedstrijden voor PSV - is een icoon in Eindhoven. Sinds 2016 was hij er aan de slag als jeugdtrainer, de voorbije seizoenen schoof hij telkens op richting A-team.



Vorig seizoen kwam dat er eindelijk van. Maar het blijft bij één jaar. PSV maakte vanochtend bekend dat de 46-jarige Nederlander zelf beslist heeft weg te gaan.



De samenwerking was nochtans succesvol. Van Nistelrooij won met zijn ploeg - met onder meer kersvers Rode Duivel Johan Bakayoko en sinds de winter ook huurling Thorgan Hazard - de Nederlandse beker én de Supercup. In de competitie was Feyenoord ongenaakbaar, op 1 speeldag van het einde staat PSV op de tweede plaats.



De voorbije weken voerden coach en club verschillende gesprekken over interne zaken. Gisteravond kwamen directie en coach bij elkaar, waarbij beslist werd om te focussen op de topper van zondag tegen AZ en na het seizoen voort te praten, schrijft PSV op zijn website.



Van Nistelrooij vond dat getuigen van "te weinig draagvlak en support" vanuit de club om nog langer door te gaan. "Dit legde hij daarna ook uit aan de spelersgroep en de staf." Zondag neemt Fred Rutten de rol van Van Nistelrooij over. "PSV betreurt het besluit van Van Nistelrooij en is hem dankbaar voor de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker."