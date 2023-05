Belgian Cats zijn nog niet compleet, maar Julie Vanloo en Kyara Linskens sluiten aan

Julie Vanloo en Kyara Linskens maken opnieuw hun opwachting bij de Belgian Cats. De twee speelsters van Montpellier waren tijdelijk vrijgesteld na het seizoenseinde in Frankrijk en waren niet van de partij in de twee oefenwedstrijden in en tegen Servië in de voorbereiding van het EK basketbal voor vrouwen. Het EK vindt plaats van 15 tot en met 25 juni in Israël en Slovenië.