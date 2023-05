LA Lakers dicht bij uitschakeling na derde nederlaag tegen Nuggets

Jamal Murray blonk uit bij de Nuggets. Hij maakte 37 punten. Tweevoudig MVP (2020 en 2021) Nikola Jokic was goed voor 24 punten.

Het thuispubliek ging achter de ploeg staan, maar het baatte niet. Denver antwoordde met een ijskoude 13-0. Daar hadden ze in LA niet van terug.

Denver had lang de touwtjes in handen in LA. Na de rust slopen de Lakers dichter bij, om in het slotkwart op voorsprong te komen: 94-93.

LeBron James: "Ik geloof er nog altijd in"

Denver heeft nog een overwinning nodig om zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de NBA-finale. De Lakers moeten dan weer de vier volgende duels winnen, wat nooit eerder is gebeurd in de NBA.

LeBron James is niet van plan om de handdoek te gooien. "Ik geloof nog altijd dat we ons kwalificeren", stelt de superster van de Lakers.

"We moeten match per match winnen. Op dit moment mogen we enkel en alleen aan match 4 denken."

Match 4 is voor maandagnacht, opnieuw in Los Angeles.