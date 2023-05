Belgische F1-ingenieur over extreme regen in Italië: "Kregen een halfuur"

Karel Loos werkt voor het Franse Formule 1-team Alpine. De voorbije jaren als race-ingenieur van Fernando Alonso, nu van Pierre Gasly. Hij stond op het punt om naar Italië te vertrekken voor de GP van Emilia-Romagna.

"Het is spijtig voor de Formule 1 dat we niet kunnen racen op Imola, maar iedereen begrijpt de beslissing. De mensen ondervinden er erg veel last van de natuurramp", vertelt Loos.

"Dinsdag hebben de medewerkers van de teams een halfuur gekregen om het materiaal hoog en droog te plaatsen."

Naast het circuit van Imola stroomt de Santerno. "De Formule 1-paddock is niet zwaar getroffen", weet Loos. "De paddock van de Formule 2 en de Formule 3 staat wel onder water."

"Momenteel kunnen onze trucks er niet weg. Ook onze mensen ter plaatse zitten vast."

"Het is wachten tot we weer op het circuit kunnen om alles in te pakken en te verschepen naar Monaco voor de volgende race."

Op Imola werden 120.000 Formule 1-fans verwacht.