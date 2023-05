Greg Van Avermaet (4e) valt net naast podium in Finistère na coup van jong Frans geweld

Een overwinning blijft voorlopig uit, maar de eerste top 5-plek voor Greg Van Avermaet is alvast binnen.

Onze landgenoot draaide goed mee in de Ronde van Finistère, zeker wanneer er zich in het slot een groep losgerukt had op het lokale circuit rond het Franse Quimper.

Na vier toertjes van bijna 10 kilometer en een spervuur speldenprikken, mochten de overlevers het in een sprint uitvechten.

Van Avermaet, omsingeld door een klein Frans leger, kon uiteindelijk niet opboksen tegen het chauvinisme van de Franse twintigers en moest vrede nemen met een 4e plek.

Het volledig Franse podium werd bekleed door winnaar Paul Penhoët (21) van Groupama - FDJ, Sandy Dujardin (25) van Team Total Direct Energie en Axel Zingle (24) van Cofidis.