Ruben Gommers zegeviert 2 keer op Europabeker BMX in Letland

Vorige maand had Gommers al het podium gehaald in de manche voor de Europese beker in Zolder, maar afgelopen weekend deed de 24-jarige Belg nog een heel stuk beter.



Zaterdag won hij de wedstrijd voor de Britse topper Kye Whyte, de regerende Europese kampioen. Zondag haalde Gommers het voor 2 Franse concullega's.



Gommers was niet de enige Belg die goed presteerde in Valmiera: Mathijn Bogaert mocht zaterdag mee het podium op als derde, voormalig wereldkampioene pumptrack Aiko Gommers triomfeerde zowel zaterdag als zondag bij de vrouwen onder de 23 jaar.



Europees vicekampioene en tweevoudig olympiër Elke Vanhoof kwam niet aan de start in Valmiera.