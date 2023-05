Louis Clincke en Ewoud Vromant doen er nog medailles bij tijdens WB paracycling in Oostende

"Het is mijn tweede WB van het seizoen en ik zit al aan 3 medailles", lacht een tevreden Louis Clincke in Oostende. "Ik ben goed vertrokken."

Eind mei is er nog de WB-manche in Huntsville, Alabama (VS). "Ik sta nu nipt op kop in de Wereldbeker. Ik hoop mijn leiderstrui te kunnen behouden. Ik wil daar ook zeker 2 keer het podium halen om zoveel mogelijk punten te sprokkelen."

"Het WK in Glasgow? We gaan er de komende weken nog wat procentjes bijlappen. Hopelijk kan ik daar deze zomer ook schitteren. Met mijn huidige vorm moet een podiumplaats er zeker inzitten. De jongere concurrenten zitten ook niet stil, maar ik zal me zeker niet laten doen."