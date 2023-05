Na de Tour krijgt nu ook de Ronde van de Toekomst een versie voor vrouwen

De organisatie van de eerste Tour de France Femme smaakt bij organisator ASO duidelijk naar meer, want nu krijgt met de Ronde van de Toekomst nog een ander paradepaardje uit hun stal een vrouwelijke versie.



Van 28 augustus tot 1 september zullen beloftevolle vrouwen jonger dan 23 jaar in landenteams dingen naar het eerste plaatsje op de erelijst.



Net zoals de Tour de France Femme meteen na die van de mannen van start gaat, sluit ook de Ronde van de Toekomst voor vrouwen aan bij de wedstrijd bij de mannen.



We krijgen 5 etappes, die voor elk wat wils bieden: een tijdrit op de openingsdag, ritten voor de meer snellere en explosieve types, om ten slotte te eindigen in het skioord van Saint-Gervais Mont-Blanc.