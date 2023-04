"Het WK wordt het enige rechtstreekse duel tussen de Grote Zes"

"Als we al mogen spreken van een minpunt in het voorjaar, dan moeten we zeggen dat het het aantal duels tussen "de Grote Zes" beperkt was", zegt Jonas Creteur in De Tribune.

Met een gemiddelde snelheid van 43,666 kilometer per uur was 2023 ook het snelste voorjaar ooit.

Telkens kwam de winnaar van de vier (voorjaars)wielermonumenten solo over de finish. Dat was geleden van 1983, zocht Jonas Creteur op.

Wat zijn we verwend de afgelopen weken. Een Tour-winnaar die de Ronde van Vlaanderen wint. Een Belgische wereldkampioen die zichzelf opvolgt in Luik-Bastenaken-Luik en de wereldkampioen veldrijden die op machtige wijze Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn erelijst zette.

"We hebben in Luik het duel tussen Evenepoel en Pogacar gemist en ook het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix had nog mooier kunnen zijn zonder de lekke band van Wout van Aert."





"Van Aert, Van der Poel en Pogacar hebben maar drie keer tegen elkaar gereden: in Milaan-Sanremo, E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen."



"Pogacar en Vingegaard hebben enkel de degens gekruist in Parijs-Nice en Pogacar en Roglic hebben nog niet tegen elkaar gereden. Roglic en Evenepoel hebben elkaar enkel bekampt in de Ronde van Catalonië."

"We spreken momenteel over "de Grote Zes" in het wielrennen, maar zo heel veel hebben zij niet tegen elkaar gereden."



"De enige koers die de Grote Zes dit jaar allemaal tegen elkaar zullen rijden, zal (zonder ongelukken) het WK zijn. Laat ons hopen, want je weet nooit wat er nog in de Tour gebeurt."

"Maar laat me duidelijk zijn, dat doet niets af aan de prestatie van Evenepoel in Luik."

Volgende maand kijken twee van de Grote Zes elkaar alvast drie weken lang elke dag in de ogen tijdens de Ronde van Italië. Als de Ronde van Catalonië een generale repetitie daarvoor was, dan belooft het duel tussen Evenepoel en Roglic in Italië vuurwerk op te leveren.