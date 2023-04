Stijn Stijnen geeft inkijk in succesverhaal van zijn Patro Eisden: "Stiekem om van te duizelen"

Vanaf volgend seizoen komt Patro Eisden uit in de Challenger Pro League. De ploeg van trainer Stijn Stijnen verzekerde zich dit weekend al van de promotie. "Vanaf de eerste dag van de voorbereiding hebben we de promotie als doel gesteld", vertelt Stijnen. "Dat is een last die we hebben moeten dragen, maar we kunnen het nu van onze schouders gooien. Het is fantastisch voor de club."

"We gaan nu naar waar we thuishoren: professioneel voetbal."

Ons geheim? We koppelen onze organisatie aan heel veel snelheid en gestalte. Stijn Stijnen

De traditieclub is al jaren een vaste waarde in de lagere reeksen en heeft door de jaren heen een grote aanhang uitgebouwd. Ook gisteren was de twaalfde man talrijk aanwezig voor het cruciale duel tegen Francs Borains.

"Het is de bevestiging van ons goede werk. De successen van de voetbalclub zijn in de regio niet onder de radar gebleven."

De ploeg van Stijn Stijnen haalde - met nog 4 wedstrijden buffer - op overtuigende wijze de promotie binnen. Patro Eisden kreeg dit seizoen nog maar 19 doelpunten tegen en maakte er zelf al 77.

"Dat is stiekem om te duizelen", geeft Stijnen toe. "Ons geheim? We koppelen onze organisatie aan heel veel snelheid en gestalte. Dat is een mix die dit jaar uitstekend gewerkt heeft."