Xavi vol lof over vermeend transferdoelwit Carrasco: "Als we hem niet afstoppen, hebben we een probleem"

Het contract van Yannick Carrasco loopt na dit seizoen nog 1 jaar. Het maakt de Belgische winger een gewild transferdoel voor clubs die een koopje willen doen. Het armlastige Barcelona is daar volgens de geruchtenmolen ook bij.



Na de lovende woorden van Xavi op de persconferentie voor Barcelona-Atletico worden die geruchten ongetwijfeld nog wat meer aangezwengeld.



"Carrasco is een heel goeie speler. Hij kan met zijn werkkracht vaak de volledige linkerflank bestrijken", zwaait de coach van Barcelona met het wierookvat.



"Hij is een hardwerkende speler, die zich niet wegsteekt en ook altruïstisch is. We kunnen in de problemen komen morgen als we hem niet afstoppen."



Voor Carrasco misschien wel de ideale gelegenheid om zich nog een laatste keer te tonen aan zijn toekomstige broodheer.