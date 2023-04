Erik ten Hag streng na exit United in Sevilla: "Gebrek aan wil en passie, onaanvaardbaar"

Na de 2-2 vorige week in Engeland ging United gisteren met 3-0 onderuit in Spanje. De nederlaag werd ingeluid door een snelle eerste goal na defensief geblunder, met Harry Maguire op kop. Vlak na de rust zag David de Gea er niet zo goed uit bij de 2-0 op een corner en bij de 3-0 ging de keeper eveneens in de fout.



Ten Hag zei dat zijn spelers passie misten en dat de manier waarop de Europese exit gebeurde "onaanvaardbaar" was.



Sevilla is duidelijk een stapje meer waard in Europa dan in Spanje. Op de vraag of de Spanjaarden meer vechtlust toonden dan zijn team, knikte Ten Hag: "Ik moet erkennen dat dat de waarheid is. Het is hard om te aanvaarden, maar het is waar."



De Nederlander vond dat zijn ploeg meer verlangen en meer kalmte aan de bal had moeten tonen. "Als je een tegenslag incasseert, moet je daarmee om kunnen gaan en doordoen... Dat gaat niet over voetballende kwaliteiten, maar om karakter."



"Wees dan kalm en toon verlangen en passie. Zij hadden meer de wil om te winnen. En ik vind dat onaanvaardbaar."



United had eerder dit seizoen Barcelona en Real Betis gewipt, maar de derde Spaanse tegenstander was er te veel aan. "Vanavond waren we niet klaar voor de wedstrijd en dat kan niet als je voor Manchester United speelt."