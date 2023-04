Domper voor Europees kampioen Engeland: kapitein Williamson mist WK door knieblessure

Leah Williamson blesseerde zich woensdag aan haar knie tijdens de competitiewedstrijd tegen Manchester United. Uit onderzoeken is gebleken dat de Engelse haar voorste kruisband gescheurd heeft. Dat laat haar club Arsenal vrijdag weten op Twitter.

De blessure van Williamson is niet alleen een streep door de rekening van Arsenal, maar ook van de Engelse nationale ploeg. Williamson is de kapitein van het team dat vorig jaar nog de Europese titel veroverde.

De Engelsen zullen de veelzijdige Williamson hard missen, want ze kan zowel in het middenveld als de verdediging uit de voeten. Bovendien ligt ook spits Beth Mead sinds november in de lappenmand. Ook zij scheurde toen de voorste kruisband van haar knie.

Het WK voetbal voor vrouwen vindt dit jaar plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Engeland speelt op 22 juli zijn eerste groepsmatch tegen Haïti. De Europese kampioen zit ook nog met China en Denemarken in één poule.