Nog meer concurrentie voor WK vrouwen 2027: VS en Mexico willen ook samen organiseren

De Amerikaanse en Mexicaanse voetbalbond lanceerden hun gezamenlijke kandidatuur exact één maand voor de deadline. Het WK voor vrouwen vond in 1999 en 2003 al eens plaats in de VS, Mexico ontving de competitie nog nooit.



Als de kandidatuur wordt weerhouden, vindt het WK voor vrouwen er 1 jaar plaats dan het WK voor mannen in 2026 in de 3 gastlanden VS, Canada en Mexico. De FIFA hakt de organisatieknoop door op zijn congres in mei 2024.



De vierjaarlijkse wereldbeker vindt dit jaar plaats in Australië en Nieuw-Zeeland, van 20 juli tot 20 augustus. Het is de eerste keer dat het toernooi in meer dan 1 land is.