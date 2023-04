Wereldkampioen Bagnaia crasht, Spanjaard Rins snelt naar winst in VS

Het was al even geleden dat Honda-LCR nog eens van de zege kon proeven. Meer bepaald van de GP in Argentinië in 2018. De winst van Alex Rins was dus een enorme opsteker voor het team.

Rins was niet in polepositie aan de race begonnen. Die was voor Bagnaia na zijn winst gisteren in de sprintrace. Maar de wereldkampioen had zijn dagje niet en crashte.

Zo kon Rins naar de zege snellen voor Luca Marini, de halfbroer van Valentino Rossi. De derde plaats was voor Fabio Quartararo.