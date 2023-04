RWDM-boegbeeld Boskamp over "titelmatch" tegen Beveren: "Beide clubs zouden aanwinst in 1A zijn"

"RWDM is licht favoriet door thuisvoordeel"

Met nog vier wedstrijden te gaan zijn er nog twee titelkandidaten in 1B. Die twee pretendenten staan zondag tegenover mekaar: leider RWDM ontvangt uitdager SK Beveren in het Edmond Machtensstadion

"Honderd procent", is Boskamp stellig. "In het sfeervak wordt er van de eerste tot de laatste minuut geschreeuwd. Bij Union zijn het vooral studenten die de sfeer maken, bij Molenbeek zijn het de echte Brusselaars."

"Men heeft in Molenbeek iets knap neergezet"

Is RWDM klaar voor een nieuwe stap hogerop? "Ik ken voorzitter Thierry Dailly wel, maar de interne keuken is me niet goed bekend. Maar als je kijkt welk parcours de club heeft afgelegd sinds de herstart in 2015 - van vierde klasse naar de kruin van 1B - dan is het wel duidelijk dat ze iets knap hebben neergezet."



"Men loopt tegenwoordig wat te zeiken over het feit dat er met RWDM drie Brusselse clubs in 1A zouden zijn, maar dat is slap gelul. Drie drie clubs hebben hun eigen fanatieke aanhang. Zelf in vierde klasse speelde RWDM voor vier à vijfduizend man."



"Hoe dan ook is het voor beide clubs nu het ideale moment om te stijgen. Volgend jaar komen er in 1B weer enkele clubs bij en wordt het weer wat moeilijker. Wie het ook zal halen, beide clubs zouden met hun aanhang een aanwinst zijn in 1A. Het is leuk dat een van die twee traditieclubs straks terugkeert naar het hoogste niveau."