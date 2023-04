BEKIJK: Joel Embiid rolt Boston in zijn eentje op met 52 (!) punten: "MVP-race is gelopen"

De ster van Philadelphia ligt in de weegschaal met Nikola Jokic (Denver) en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in de race om de titel van "meest waardevolle speler" van de NBA.

"De MVP-race is gelopen", is Joel Embiid zijn coach overtuigd.

De masterclass van Embiid in beeld

Play-off-thriller voor LA Lakers

De LA Lakers lijken zich te verzekeren van een plekje in de play-ins.

In een straffe remonte in de staart van het reguliere seizoen, konden de Lakers ook vannacht een extra overwinning bij hun totaal schrijven.

Dat was geen walk in the park voor LeBron James en co. In Utah besliste hij de partij met een score in de slotseconden van de overtime. Een thriller, dus. Maar wel een die de Lakers een stapje dichter bij een play-offticket brengt.