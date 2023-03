Waarom Roeselare na 3-0-overwinning nog niet zeker is van eindwinst in de CEV Cup: zo werkt het puntensysteem

1. Roeselare wint de terugwedstrijd

2. Roeselare verliest met 3-2

Modena schrijft er dan 2 punten bij, wat onvoldoende is om Roeselare voorbij te steken. 4-2 is dan de eindscore, wat zou betekenen dat Knack de CEV Cup in de lucht mag steken.

3. Roeselare verliest met 3-1 of 3-0

Want bij een 3-1- of 3-0-nederlaag verdient Roeselare geen punten. Modena krijgt er dan wel 3 bij, wat het totaal op 3-3 zou brengen.

golden set

De golden set is vergelijkbaar met een tiebreak in het tennis. Het is een allesbeslissende set tot 15 punten, waarbij de winnaar minimaal 2 punten voorsprong moet hebben.

In de halve finales speelde Roeselare al eens een golden set. Ook toen had het de tegenstander in de heenwedstrijd met 3-0 verslagen, maar in Piacenza verloor het nadien met dezelfde cijfers.

Roeselare rechtte echter de rug in de golden set en won die uiteindelijk met 15-12.

De Belgische topploeg kan woensdag dus met vertrouwen de Golden Set aanvatten, al zal het dat scenario koste wat kost willen vermijden.