Kijktip: ex-basketballer Sebastien Bellin finisht na aanslagen in Brussel de Ironman in Hawaï

Voormalig profbasketballer Sebastien Bellin raakte zwaargewond bij de aanslagen op Zaventem op 22 maart 2016. Na een zware revalidatie stelt hij zichzelf een nieuw doel: de Ironman in Hawaï. Het opmerkelijke verhaal van Bellin is vastgelegd in de beklijvende documentaire Rebound, nu te zien op VRT MAX.