Rentree James helpt Lakers niet voorbij Chicago: "Operatie laten schieten voor jacht op play-offs"

LeBron James heeft de LA Lakers bij zijn terugkeer na een maand afwezigheid niet aan de zege kunnen helpen tegen Chicago: 108-118. De 38-jarige topschutter aller tijden was out met een voetblessure, maar verklaarde een operatie te hebben laten schieten om nog van belang te kunnen zijn in de jacht op de play-offs.

James gaf op een persconferentie na de partij tegen Chicago aan dat hij een pees in zijn voet gescheurd had. Hij miste zo 13 wedstrijden, maar een operatie had nog meer tijd gekost.



Het was lang niet duidelijk wanneer en of "LBJ" zijn rentree zou maken. Zaterdagavond ging zijn statuut van "forfait" naar "onzeker". Pas nadat hij zijn voet getest had in de opwarming, besloot James te spelen. Nog maar de 2e keer in zijn carrière van bijna 20 jaar deed hij dat als invaller.



In 30 minuten kwam James tot 19 punten en 8 rebounds, dat volstond niet om de Bulls af te houden, waar Zach La Vine (32 ptn) en DeMar DeRozan (17 ptn, 10 ass) het hoge woord voerden.

Vanaf nu bekijk ik het dag per dag. Wanneer ik uit mijn bed stap, zal ik weten wat er te gebeuren staat. LeBron James

De voorbije 4 weken haalden de Lakers zonder James 8 zeges en 5 nederlagen, een rechtstreeks play-offticket is nog steeds haalbaar. Dat is voor de top 6 in de conference weggelegd en is maar 2 zeges verwijderd.



De Lakers, die nog 7 matchen spelen, vielen terug naar de 9e plaats in de Western Conference, juist voor Oklahoma, dat met 112-118 Portland klopte. De 10e plek is de laatste die recht geeft op een ticket voor de play-in, de barrages voor de play-offs.



"Vanaf nu bekijk ik het dag per dag", gaf James nog mee. "Maandagochtend is het belangrijkste voor mij. Wanneer ik morgen wakker word en uit bed stap, zullen we weten wat er te gebeuren staat."



Dit seizoen miste James al 27 wedstrijden, het grootste aantal sinds zijn NBA-debuut in 2003. Maar als hij speelt, is hij meer dan top met dit seizoen een gemiddelde van 29,5 punten, 8,4 rebounds en 6,9 assists. Vorige maand stak hij Kareem Abdul-Jabbar voorbij als topschutter aller tijden.



Tweets over rentree van James:

Vervelende verliezen voor Golden State en Dallas

De play-offstrijd in het Westen is spannend met amper 4 zeges verschil tussen de 6e en de 12e. De Golden State Warriors kenden een dramatisch seizoensbegin, maar knokten zich naar de top 6.



De Warriors staan zesde, maar zien Minnesota wel erg dicht naderen na hun thuisverlies in een onderling duel: 96-99.



Dallas blijft op de 11e plaats hangen na een 110-104-nederlaag tegen Charlotte, een van de slechtste teams dit jaar. De 40 punten en 12 rebounds van Luka Doncic volstonden niet. Het was het 4e verlies op een rij van de Mavs, die maar 3 keer konden winnen in hun laatste 10 duels.

Top 10 - Plays of the Night

Uitslagen van zondag: