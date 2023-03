PSV-perschef Thijs Slegers (46) overleden aan leukemie

Thijs Slegers was een icoon in het Nederlandse voetbal. Een gerespecteerd journalist van het vakblad Voetbal International die later aan de slag ging als perschef van topclub PSV.

Eind 2020 sloeg het noodlot toe bij de 46-jarige Slegers, toen dokters acute leukemie vaststelden. Begin februari maakte de Nederlander zelf bekend dat hij niet meer beter zal worden.

Slegers deed wel nog een oproep aan zijn volgers om zich aan te melden als stamcel- en bloeddonor bij Sanquin: "Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!", klonkt het.

De respons was hartverwarmend én ongezien. Duizenden Nederlanders gingen in op de vraag van Slegers - nooit eerder was het aantal geïnteresseerde donoren zo groot.



Op 46-jarige leeftijd heeft Slegers de strijd tegen leukemie verloren. "Met droefenis heeft PSV maandagochtend kennisgenomen van het overlijden van collega Thijs Slegers. Hij overleed na een oneerlijke strijd tegen zijn slopende ziekte", klinkt het bij PSV.

"De club is in gedachte bij zijn familie en alle nabestaanden en wenst iedereen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies."